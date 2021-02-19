 

“Фу, господи” – Ткач на отдыхе в Доминиканской Республике стал жертвой писающей обезьяны

19.02.2021, 12:38, Новости дня
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Украинский актер Юрий Ткач во время отдыха в Доминиканской Республике стал жертвой писающей обезьяны, которая забралась ему на руку во время съемки. Соответствующее видео он разместил 18 февраля в Instagram.

В ролике Ткач позирует в контактном зоопарке вместе с обезьянами, подкармливая их с руки. В какой-то момент одно из животных написало на руку артисту.

– Фу, господи. Это такое невероятное чувство – меня в первый раз описала обезьяна. И я еще что-то должен ей дать, – заявил Ткач.

По словам артиста, ему повезло, что обезьяна сделала это не на футболку, а на руку.

– Если бы было на футболку, было бы обидно, – подытожил он.

Ткач известен по ролям в ситкомах “Страна У” и “Однажды под Полтавой”, участник телевизионных шоу “Танцы со звездами”, “Лига смеха” и “Игры приколов” на “1+1”. С 2019 года является актером студии “Квартал 95”, получив предложение о сотрудничестве от ее бывшего руководителя, а сейчас украинского президента Владимира Зеленского.

Ткач женат на танцовщице Виктории. Елизавета – единственная дочь пары. В сентябре 2020 года артист признался, что они с женой работают над вторым ребенком. По словам Ткача, он мечтает о второй дочери.



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