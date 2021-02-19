 

Треть из того, что украинцы платят за газ и электроэнергию, идет посредникам – нардеп Бондарев

19.02.2021, 12:38, Новости дня
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Цены на коммунальные услуги были бы справедливыми, если бы государство более решительно работало с энергетическими монополиями. Об этом в эфире телеканала “Наш” заявил народный депутат от “Батьківщини”, член комитета ВР по вопросам транспорта и инфраструктуры Константин Бондарев. Фрагмент видео политик опубликовал в своем Facebook.

“К сожалению, государство не регулирует сегодня деятельность этих монополий. Законом предусмотрено, что до конца этого года компании все же должны договориться, каким образом устанавливать счетчики тем, кому они поставляют энергоресурсы. Но сегодня этого опять-таки нет. Появился правительственный законопроект, которым предусматривается продление этих сроков еще на три года. Мы (“Батьківщина”) категорически против этого и поддерживать эту инициативу не будем”, – сказал он.

Нардеп подчеркнул, что государство неэффективно работает с монополиями, и напомнил, что большинство распределительных компаний – это бывшая государственная собственность, которая была приватизирована сомнительным образом.

“Представьте себе: треть того, что вы платите за электроэнергию, идет распределительным компаниям. “Батьківщина” обращалась в суд по поводу незаконности приватизации энергопоставляющих компаний (облэнерго и облгазов) и сетей. Но все зависло из-за того, что там есть нерезиденты Украины, которые не являются в суд”, – пояснил депутат.

Бондарев подчеркнул, что люди отказываются платить за коммунальные услуги.

“Подняли цены на коммунальные услуги в платежках – люди не соглашаются с этим и перестают платить. Они не верят политиками, что они что-то изменят”, – резюмировал парламентарий.

https://www.facebook.com/konstbondarev/videos/1404721466541713/

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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