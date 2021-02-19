 

В РФ выявили 13,4 тыс. новых случаев коронавируса

19.02.2021, 10:36, Новости дня
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За минувшие сутки в РФ выявлено 13 433 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 4 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в РФ выявлено 13 433 новых случая коронавируса в 85 регионах, из них 10,9% не имели клинических проявлений болезни».

Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 1972, Санкт-Петербурге – 1057, Московской области – 687. Всего в стране выявлено 4 139 031 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 3 679 949 человек, из них 18 637 человек вылечились за последние сутки.

Также за сутки зафиксировано 470 летальных исходов. За весь период в РФ от коронавируса скончались 82 396 человек.

Накануне, 18 февраля, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 13 447. Таким образом, число новых случаев за сутки снизилось на 14.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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