 

У подозреваемого в убийстве ребенка в Чите оказалось разрешение на оружие

19.02.2021, 10:16, Новости дня
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Документы на владение оружием у обвиняемого в убийстве девятилетней девочки в Чите были в порядке, сообщили в пресс-службе управления СК по Забайкальскому краю.

В ведомстве сообщили, что, по предварительным данным, «у него было разрешение на владение этим оружием», передает РИА «Новости».

На вопрос о том, были ли у обвиняемого противопоказания к владению оружием, ответили, что это предстоит выяснить.

Ранее в СМИ и Telegram-каналах появилась информация о том, что после получения разрешения на оружие обвиняемый в убийстве получил травму головы.

Ранее правоохранители задержали в Чите местного жителя 1988 года рождения, подозреваемого в убийстве школьницы. Следователи полагают, что он выстрелил в ребенка из неустановленного огнестрельного оружия.

СК возбудил уголовное дело по статье об убийстве малолетнего. В краевой прокуратуре сообщили, что ребенок был убит выстрелом в дверь после ссоры соседей по лестничной площадке, подозреваемого арестовали до 16 апреля.

Также следователи изучают видео девочки, которое, по сообщениям СМИ и Telegram-каналов, было записано ею незадолго до убийства: оно распространилось в соцсетях, на кадрах девочка рассказывает, что пьяный и неадекватный сосед стучится в двери ее квартиры. Она говорит, что ей страшно, а папа ушел в магазин, за кадром слышны стуки.

Сообщается, что видео было снято за 15 минут до трагедии и размещено в соцсети TikTok.



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