Индия и Китай развели войска на озере Пангонг в Ладакхе

19.02.2021, 10:16, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Индия и Китай завершили разъединение сил у высокогорного озера Пангонг в пограничном регионе Ладакх, информирует Hindustan Times.

Обострение ситуации в Ладакхе произошло в начале мая 2020 года, когда в районе озера Пангонг возник ряд конфликтов между военными Индии и Китая, после чего обе страны усилили военное присутствие в регионе. Только со стороны Индии в регионе находятся до 50 тыс. солдат, а также разнообразная военная техника, оценивается, что Китай развернул равное количество сил. В начале февраля сперва китайское, а после индийское министерства обороны сообщили об отводе сил вдоль северного и южного берегов озера Пангонг, передает РИА «Новости».

Разведение началось 10 февраля. За это время военные двух стран отвели со стратегических высот по берегам озера передовые войска, танки, боевые машины пехоты и артиллерийские орудия в соответствии с соглашением, достигнутым в начале этого месяца. Также были демонтированы военные сооружения, возведенные после столкновений в прошлом году в секторе Пангонг.

В субботу командующие военными контингентами в регионе проведут очередной, уже 10-й раунд переговоров. Ожидается, что переговоры начнутся в 10 часов утра в населенном пункте Молдо на китайской стороне линии фактического контроля.

Одной из тем встречи будет обсуждение разъединения в трех точках на границе, где китайские и индийские войска не отступили на свои позиции в ходе первого этапа размежевания, в частности, на высокогорных равнинах Депсанг. Согласно договоренности о разъединении, нерешенные вопросы, связанные с развертыванием и патрулированием в этих местах, должны быть решены в течение 48 часов после вывода войск в районе Пангонг.

Ранее в пятницу в Минобороны КНР рассказали, что четверо солдат Народно-освободительной армии Китая погибли в июне 2020 года во время обострения приграничного конфликта с Индией, еще один военнослужащий был тяжело ранен.