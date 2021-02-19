Мужчины назвали желанные подарки к 23 февраля

19.02.2021, 10:16, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Самые желанные подарки в День защитника Отечества – это гаджеты: смартфон или другую технику хотели бы получить 11% мужчин, следует из опроса сервиса по поиску работы SuperJob.

Второй по популярности вариант ответа – одежда и аксессуары, об этом сообщили 10% респондентов. Столько же опрошенных сообщили, что им все равно, что они получат в подарок, передает РБК.

Подарок деньгами понравится 8% опрошенных, любовь, заботу и внимание со стороны женщин в качестве подарка ждут 6% мужчин, и столько же сообщили, что ничего не хотят в подарок.

Автомобиль или мотоцикл хотели бы получить 4% респондентов.

Ответы 20% мужчин были нестандартными: кто-то сообщил, что не против получить в подарок ужин в ресторане, билеты на концерт, спортивную экипировку, собаку или какой-нибудь «полезный подарок».

При этом чаще всего в подарок на 23 февраля мужчины получают одежду и аксессуары (19%). Столько же обычно получали парфюмерию и косметику, а 15% мужчин обычно ничего не получают на праздник, это третий по популярности вариант ответа.

Бритвенные принадлежности дарят в 8% случаев. Любовь и внимание получают 5% мужчин, деньги – 3% опрошенных. Еще 18% мужчин ответили, что на праздник им обычно дарят что-то нестандартное: ужин в ресторане, сладости, рыболовный инвентарь и прочее.