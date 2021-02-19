Прототип BMW X6 показали на шпионских снимках

19.02.2021, 10:00, Новости дня

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Новый кроссовер BMW X6 G06 намерены продемонстрировать публике в 2022 году.

В Сети уже поступили шпионские фотографии, которые раскрывают вероятный дизайн кузова прототипа кроссовера. Видно, что модель имеет классическую заднюю оптику, передний бампер и пороги, однако светодиодная оптика существенно отличается от предшественника. Есть сведения, что в салоне заменят актуальный рычаг переключения передач на движковый элемент.

В настоящее время кроссовер BMW доступен на отечественном рынке с тремя модификациями силовых агрегатов. В частности, в стандартной версии под капотом установлен 3-литровый мотор на 340 л.с. Также клиенты могут приобрести паркетник с 3,0 и 4,4-литровыми моторами на 400 и 530 л.с. мощности соответственно.