Tesla продолжает массово отзывать свои электромобили в Германии

19.02.2021, 10:00, Новости дня

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Американский бренд Tesla сообщил об отзыве своих моделей X и S на немецком рынке.

Специалистами обнаружено, что модели имеют серьезные проблемы с модулями памяти. Дефект выявлен исключительно в тех экземплярах, которые появились на рынке до начала 2018 года. Из-за данной неисправности могут проявляться проблемы с отключением главного экрана. Специалисты американского бреда намерены устранить всех обнаруженные неисправности.

Примечательно, схожая проблема недавно была обнаружена в электрокарах Tesla, которые уже исправны и возвращены своим владельцам. Все работы в неисправных электрокарах Tesla намерены устранить совершенно бесплатно и в кратчайшие сроки. Всем владельцам машин вскоре разошлют приглашения на посещение сервисного центра.