 

В Тернополе несколько детей заразились ротавирусной инфекцией

19.02.2021, 9:56, Новости дня
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В Тернополе в результате вспышки острой кишечной ротавирусной инфекции пострадало 11 детей, говорится в сводке Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям 19 февраля.

“18 февраля в Тернополе по улице Паращука, 1 в дошкольном учебном заведении №10 лабораторно подтверждена вспышка острой кишечной “ротавирусной инфекции” у 11 детей (2016 – 2017 годов рождения), из них два ребенка находится на стационарном лечении в Тернопольской детской больницы и девять детей лечатся амбулаторно”, – говорится в сообщении.

Состояние здоровья больных удовлетворительное, всего в заведении находилось 20 детей. Специалисты проводят санитарно-гигиенические и противоэпидемические мероприятия.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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