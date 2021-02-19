 

Дела Майдана. Почти 90 подозреваемых будут судить заочно

19.02.2021, 9:56, Новости дня
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Государственное бюро расследований в ближайшее время направит в суд производства в отношении организаторов и исполнителей преступлений на Майдане, скрывающихся в России. Об этом 18 февраля сообщил во время пресс-конференции заместитель начальника управления ГБР по делам Майдана Артем Яблонский, сообщил “Укринформ”.

“В суд направляются дела по специальной, заочной процедуре. Мы начали в этих делах активную работу. У нас 88 подозреваемых по делам Майдана, находящихся в розыске. Сейчас мы получаем разрешения суда на избрание меры пресечения в виде содержания под стражей из-за отсутствия подозреваемых и в дальнейшем разрешения на заочное специальное расследование”, – сказал Яблонский.

По его словам, с января прошлого года, когда в ГБР было создано подразделение по делам Майдана, следователи сообщили о подозрении 44 фигурантам и направили в суд 26 обвинительных актов в отношении 37 человек.

Протесты, которые получили название Евромайдан, а позже – Революция достоинства, продолжались по всей стране с 21 ноября 2013 года до конца февраля 2014 года. Митингующим противостояли правоохранительные органы и нанятые властями вооруженные бандиты (титушки). После массового расстрела активистов 18–20 февраля Янукович бежал из страны. За время Евромайдана погибло более 100 человек, сотни получили ранения.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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