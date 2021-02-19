Россиянка Касаткина выиграла теннисный турнир в Мельбурне

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19.02.2021, 9:22, Новости дня
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Россиянка Дарья Касаткина обыграла чешку Марию Боузкову в финальном матче турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Мельбурне.

Встреча закончилась со счетом 4:6, 6:2, 6:2 в пользу 23-летней россиянки. Боузкова была посеяна на турнире под 13-м номером, передает ТАСС.

Касаткина выиграла турнир WTA впервые за два с половиной года. В последний раз гражданка России одержала победу на Кубке Кремля в октябре 2018 года.

Касаткина является 75-й ракеткой мира, на ее счету три титула WTA. Она дважды доходила до четвертьфинала турниров серии Большого шлема. Боузкова занимает 50-е место в мировом рейтинге, на турнирах серии Большого шлема она не проходила дальше второго круга.

Призовой фонд турнира в Мельбурне составляет 235,2 тыс. долларов США.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала, как РФ вернулась в элиту большого тенниса.



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