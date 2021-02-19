 

За сутки в Украине коронавирус подтвердили у 6,5 тыс. человек

19.02.2021, 9:02, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

В Украине за прошлые сутки подтвердили 6531 случай коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на странице в Facebook 19 февраля.

Среди заболевших – 285 медиков и 418 детей.

За сутки умерло 120 пациентов с коронавирусом, выздоровело 5857 человек, 2304 заболевших госпитализированы.

С начала эпидемии в Украине коронавирус подтвердили у 1 293 672 человек, 24 972 заболевших умерли, 1 139 977 – выздоровели.

18 февраля в Украине провели 61 215 тестирований на коронавирус (26 095 методом ПЦР, 15 567 – методом ИФА, 19 553 – экспресс-тестами на антиген). С начала эпидемии в Украине провели 6,65 млн ПЦР-тестов на коронавирус.

“За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (753), Винницкой (581) областях, Киеве (544), Черновицкой (458) и Львовской (422) областях”, – написал Степанов.

https://www.facebook.com/maksym.stepanov.official/posts/877488412794155

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.11 / “Я в “Феофании” на общих условиях”. Зеленский записал новый влог из больницы

01.10 / Правительство выделит средства для помощи пострадавшим в результате лесных пожаров в Луганской области – Шмыгаль

02.09 / Apple намерен создать свой поисковик

04.07 / На московской реке распространилось нефтяное пятно

21.12 / Шнуров рассказал, почему не будет делать прививку от коронавируса

28.12 / “Пришлось применить физическую силу”. В Одессе произошел конфликт полицейских и автолюбителей

28.10 / Минздраву стоит ограничить продажу настойки боярышника – нардеп Стефанишина

05.11 / Главу омского минздрава уволили после инцидента со скорыми

08.09 / Министр экономики Германии выразил сомнения по поводу санкций против России

01.02 / При Трампе Россия заняла оставленное США место в арктической дипломатии

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска