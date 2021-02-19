Панин назвал стоимость своей квартиры в Испании

19.02.2021, 8:28, Новости дня

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Актер Алексей Панин в рамках YouTube-шоу «Алена, блин!» озвучил стоимость своей квартире в испанском городе Торревьеха.

«Семьдесят с чем-то тысяч евро. Это уже со всеми адвокатами, со всем оформлением», – сказал Панин, передает РИА «Новости».

Также артист сообщил, что у него есть двухкомнатная квартира в московском Коньково и дом во Владимирской области с большим земельным участком. По словам Панина, дом планируют продать, а квартиру он будет сдавать. Также у артиста была еще одна квартира в Москве, которую он уже продал.

Летом прошлого года Алексей Панин получил вид на жительство в Испании и похвастался этим в соцсетях. Панин отметил, что не пил два месяца, но «по такому случаю напился».