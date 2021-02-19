Гривна подорожала к доллару до 27,85 грн/$
19.02.2021, 8:00,
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Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к иностранным валютам на 19 февраля.
Гривна к доллару укрепилась на пять копеек – с 27,90 грн/$ до 27,85 грн/$.
К евро гривна подешевела на одну копейку – с 33,64 грн/€ до 33,65 грн/€.
Курс гривны к российскому рублю остался на уровне 3,78 грн за 10 руб.
Елена КРАВЧЕНКО
журналист
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