Гривна подорожала к доллару до 27,85 грн/$

19.02.2021, 8:00, Новости дня

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Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к иностранным валютам на 19 февраля.

Гривна к доллару укрепилась на пять копеек – с 27,90 грн/$ до 27,85 грн/$.

К евро гривна подешевела на одну копейку – с 33,64 грн/€ до 33,65 грн/€.

Курс гривны к российскому рублю остался на уровне 3,78 грн за 10 руб.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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