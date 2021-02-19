Маск вновь возглавил список богатейших людей мира

19.02.2021, 3:04, Новости дня

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Глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск вернул первое место в рейтинге самых богатых людей мира, свидетельствуют данные Bloomberg Billionaires Index (BBI), рассчитываемом агентством Bloomberg.

Состояние предпринимателя возросло до 199,9 млрд долларов. Этому способствовал очередной раунд размещения ценных бумаг SpaceX, по итогам которого компания выручила около 850 млн долларов, а ее общая стоимость повысилась примерно до 74 млрд долларов, передает РИА «Новости».

На втором месте – основатель Amazon Джефф Безос, который владеет активами на сумму 194,2 млрд долларов.

Ранее сообщалось, что глава американской корпорации Amazon Джефф Безос вновь стал самым богатым человеком в мире, обойдя Илона Маска.

Напомним, 7 января Маск занял первое место в указанном рейтинге, обойдя главу Amazon. Суммарная стоимость активов Безоса тогда оценивалась в 187 млрд долларов, Маска – в 188,5 млрд долларов.