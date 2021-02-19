Украина сообщила в ОБСЕ о сети агентов ФСБ, планировавших диверсии и похищение

19.02.2021, 2:44, Новости дня

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Украинская делегация в ОБСЕ проинформировала партнеров о разоблачении Службой безопасности Украины сети агентов ФСБ России, которые планировали диверсии в Николаевской области и похищение экс-командующего Силами спецопераций. Об этом сообщает “Укринформ”.

Временно оккупированный Крым Россия использует в качестве базы для подготовки диверсионных действий против Украины, заявил заместитель главы миссии Украины при ОБСЕ Игорь Лоссовский.

“В феврале 2021 года контрразведчики СБУ разоблачили и обезвредили сеть агентов ФСБ, которая действовала на территории Киевской, Одесской, Николаевской, Житомирской и Черниговской областей”, – сказал он.

По информации СБУ, граждане Украины были завербованы и выполняли разведывательные задания кадровых сотрудников ФСБ Вадима Даутова и Дениса Собко.

“ФСБ планировала использовать эту сеть для содействия работе диверсионно-разведывательных групп из временно оккупированного Крыма на территории Николаевской области Украины. Одной из ее целей была боевая авиация Вооруженных сил Украины на авиабазе Кульбакино”, – сказал дипломат.

По его словам, ФСБ пыталась использовать свою сеть для сбора информации о дислокации и перемещении ВСУ, кадровом составе и оперативно-служебной деятельности Главного управления разведки Министерства обороны, Сил специальных операций.

“СБУ выявила намерения ФСБ по похищению и нелегальному перемещению в Россию одного из бывших командующих Силами специальных операций. За это российская спецслужба предлагала вознаграждение в $100 тыс.”, – заявил Лоссовский.

СБУ сообщила о разоблачении агентурной сети ФСБ, одной из целей которой было похищение Лунева, 5 февраля. По данным украинской спецслужбы, в ее состав входили бывшие спецназовцы военной разведки. Сеть действовала на территории Киевской, Одесской, Николаевской, Житомирской и Черниговской областей.

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