НАТО резко повышает численность своих войск в Ираке
19.02.2021, 2:10,
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Министры обороны стран НАТО решили увеличить в 8 раз численность миссии альянса по подготовке иракской армии, сообщил генсек НАТО Йенс Столтенберг.
«Мы приняли решение увеличить численность нашей миссии в Ираке с 500 до 4 тысяч человек», – приводит ТАСС слова генсека.
В США заявляли, что намерены сократить число военных в Ираке на 2,2 тыс. человек еще в сентябре. Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что альянс увеличил свое присутствие на Черном море и провел учения с украинским флотом. Москва назвала действия Вашингтона в Черном море угрозой миру.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, почему НАТО усиливает свои позиции в Черном море.
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