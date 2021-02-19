 

НАТО резко повышает численность своих войск в Ираке

19.02.2021, 2:10, Новости дня
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Министры обороны стран НАТО решили увеличить в 8 раз численность миссии альянса по подготовке иракской армии, сообщил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

«Мы приняли решение увеличить численность нашей миссии в Ираке с 500 до 4 тысяч человек», – приводит ТАСС слова генсека.

В США заявляли, что  намерены сократить число военных в Ираке на 2,2 тыс. человек еще в сентябре.  Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что альянс увеличил свое присутствие на Черном море и провел учения с украинским флотом. Москва назвала действия Вашингтона в Черном море угрозой миру.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, почему НАТО усиливает свои позиции в Черном море.



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