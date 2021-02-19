США ввели санкции против 43 граждан Белоруссии

19.02.2021, 2:10, Новости дня

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Власти США приняли решение ввести визовые ограничения против 43 белорусских чиновников по обвинениям в «подрыве демократии» в республике, сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен.

«Сегодня Госдепартамент США предпринял действия во исполнение прокламации [американского] президента 8015, чтобы ввести визовые ограничения против 43 белорусских физических лиц, ответственных за подрыв демократии в Белоруссии. Это означает, что в основном они лишаются права на въезд в Соединенные Штаты», – приводит ТАСС документ.

Уточняется, что в черный список включены в том числе «официальные лица высокого ранга из сектора юстиции, руководители правоохранительных ведомств, а также рядовой персонал компетентных органов, задерживавший мирных демонстрантов». Кроме того, ограничения накладываются на «судей и прокуроров», принимавших участие в вынесении приговоров к тюремному заключению участникам акций протеста и журналистам, а также административный состав высших учебных заведений, «грозивший студентам за участие» в манифестациях.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко раскритиковал владельцев смартфонов, указав, что «умные люди» давно перешли на кнопочные аппараты, так как, по его словам, современные гаджеты якобы используются спецслужбами США для слежки.

Напомним, массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после президентских выборов, по итогам которых действующий глава республики Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов.

23 сентября Лукашенко официально вступил в должность президента Белоруссии. Экс-кандидат в президенты республики Светлана Тихановская в день инаугурации заявила, что отныне не считает Лукашенко легитимным президентом, и назвала его вступление в должность «попыткой захвата власти». Себя Тихановская назвала «символом свободы» Белоруссии.