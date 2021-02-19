Из-за снега фельдшер в Ровенской области 2 км нес пациента на спине

19.02.2021, 1:50, Новости дня

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В Ровенской области фельдшер скорой помощи 2 км нес на спине пациента. Машина не могла подъехать ближе из-за сильных заносов. Об этом рассказали в Ровенском областном центре экстренной медицинской помощи.

16 февраля к 47-летнему мужчине в село Воронов вызвали “скорую”. У него начались судороги на фоне ДЦП.

На вызов выехала фельдшерская бригада Тучинского пункта. Однако из-за снежных заносов “скорая” не могла проехать к дому больного.

Фельдшер скорой помощи Степан Вознюк взял с собой лекарства и пошел к пациенту пешком. После осмотра он решил, что мужчину надо везти в больницу. Так как карета скорой помощи была далеко, Степан Вознюк взял пациента на спину и 2 км нес его к автомобилю. Больного отвезли в Гощанскую центральную районную больницу.

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