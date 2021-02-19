Общественная палата анонсировала акцию к Всемирному дню некоммерческих организаций

19.02.2021, 1:16, Новости дня

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Общественная палата РФ с 26 февраля совместно с региональными общественными палатами запускает акцию #ДеньНКО, приуроченную ко Всемирному дню некоммерческих организаций.

«Ее цель – привлечь внимание к работе некоммерческих организаций, для которых помощь нуждающимся людям, защита окружающей среды, поддержка людей с инвалидностью, бездомных, мигрантов, детей-сирот – ежедневная работа», – говорится в сообщении на сайте ОП.

В РФ функционирует более 210 тыс. некоммерческих организаций. На сегодняшний день они являются неотъемлемой частью социальной инфраструктуры и надежным партнером государства в решении социальных проблем.

«Акция ОП РФ призвана показать важность работы НКО, их роль в общественной жизни и привлечь как можно больше неравнодушных к помощи людям, оказавшимся в сложных жизненных ситуациях», – отмечается в сообщении.

«Аббревиатура НКО стала известной и знакомой многим, однако еще не все в полной мере понимают, чем же занимаются некоммерческие организации. В эти дни мы хотим привлечь внимание общественности к работе некоммерческих организаций: это хороший повод для того, чтобы люди больше узнали об их деятельности», – рассказала председатель Комиссии ОП по развитию некоммерческого сектора и поддержке социально ориентированных НКО Елена Тополева-Солдунова.

В течение трех дней – 26, 27 и 28 февраля – участники акции #ДеньНКО могут рассказать в своих социальных сетях и на страницах в интернете о ярких социальных проектах, через которые они оказывают реальную помощь, о позитивных результатах деятельности НКО в регионе, сопроводив публикации фотографиями, видео и хештегами: #ДобрыеЛюди, #ДеньНКО.

«Прежде всего, хотелось бы увидеть истории личного опыта. Общественная палата призывает всех желающих, кому небезразлична деятельность некоммерческих организаций, принять участие в акции. Давайте вместе мы сделаем так, чтобы в эти три дня граждане получили как можно больше информации о делах и проектах НКО», – добавила Тополева-Солдунова.

Принять участие в акции могут все желающие. Лучшие материалы будут опубликованы в социальных сетях Общественной палаты России.

Акция #ДеньНКО будет сопровождаться днями открытых дверей региональных НКО, публичными лекциями и круглыми столами с участием лидеров региональных НКО и представителей региональных общественных палат, волонтерскими акциями, благотворительными марафонами и социальными ярмарками. О них тоже можно рассказать в социальных сетях, используя хештеги: #ДобрыеЛюди, #ДеньНКО.