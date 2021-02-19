В МИД РФ Соловьева назвали “ярым антифашистом”, а запрет на въезд Латвию – чушью

19.02.2021, 0:56, Новости дня

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Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс распространил фейк о том, что российский телеведущий Владимир Соловьев героизировал Адольфа Гитлера. Об этом 18 февраля заявила спикер МИД РФ Мария Захарова во время брифинга, видео которого опубликовано в YouTube.

“Единственное разумное объяснение произошедшему видим в том, что Рига заблокировала пакет телеканалов ВГТРК и РТ. Именно эта политика отключения неугодных каналов в рамках кампании по удушению российских и русскоязычных СМИ в Прибалтике привела к тому, что Ринкевичс распространяет дезинформацию. У него нет возможности это посмотреть, вот он и придумывает чушь”, – считает Захарова.

По ее словам, если бы глава МИД Латвии посмотрел эфиры Соловьева, он бы знал, “что настолько ярого антифашиста как Соловьев найти сложно”.

“Цинизм латвийских властей превзошел все допустимые границы”, – заявила спикер МИД РФ.

15 февраля Соловьев, объясняя в эфире телеканала “Россия 1”, почему он не уважает российского оппозиционного политика Алексея Навального, сравнил его с лидером нацистской Германии Адольфом Гитлером. При этом он заявил, что Гитлер “был очень смелым человеком”, и в отличие от Навального, “не косил от армии”, а “воевал доблестно во время Первой мировой войны”.

Латвия после этого внесла Соловьева в список нежелательных лиц, объяснив это тем, что для страны “неприемлема глорификация нацизма в любой форме”.

Соловьев сообщил агентству “РИА Новости”, что обсудит с адвокатом подачу иска в суд из-за запрета на въезд в Латвию. По его мнению, “господин министр совсем не разобрался” и принял решение на основании не реального содержания передачи, а “судил по Twitter сторонников [российского оппозиционера Алексея] Навального”.

В Союзе журналистов России осудили решение латвийского МИД и напомнили, что его приняли на фоне закрытия в республике нескольких российских СМИ. Секретарь СЖР Тимур Шафир заявил агентству, что запрет Соловьеву на въезд в Латвию – это “выдавливание русского языка и российских журналистов из информпространства страны”.

8 февраля Национальный совет по радио- и телевещанию Латвии запретил на год вещание телеканала “РТР-Россия”. Его также запрещали в 2014-м, 2015-м и 2016 годах и на три месяца в 2019 году.

9 февраля регулятор принял решение о запрете на ретрансляцию в стране 16 российских телеканалов.

Решение латвийского регулятора о запрете “РТР-Россия” приветствовал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, глава Минкульта Александр Ткаченко поблагодарил Латвию за этот шаг и назвал его хорошим примером для других стран.

В МИД России решение о запрете ретрансляции канала считают “политическим демаршем”.

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