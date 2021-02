НАТО увеличит военное присутствие в Ираке – Столтенберг

19.02.2021, 0:56, Новости дня

Министры обороны стран Североатлантического альянса (НАТО) на видеоконференции 18 февраля приняли решение о восьмикратном увеличении миссии Альянса в Ираке, с 500 до 4 тыс. человек. Об этом 18 февраля заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Видео конференции опубликовала в Twitter пресс-служба Альянса.

Расширение численности военного контингента НАТО в Ираке по приглашению правительства страны будет происходить в течение нескольких месяцев, отметил Столтенберг.

По его словам, войска миссии НАТО не будут принимать участие в боевых операциях. Главная их задача – военная подготовка сил безопасности Ирака. Командовать миссией Альянса будет Дания.

“Эффективная подготовка иракской армии является лучшей гарантией того, что террористическая организация “Исламское государство” больше не сможет вернуться в Ирак”, – сказал генсек НАТО.

Столтенберг подчеркнул, что Альянс будет тщательно мониторить ситуацию в Ираке, чтобы гарантировать безопасность своих сил.

Решение расширить присутствие сил НАТО в Ираке было принято после ракетного обстрела базы центрального командования США в городе Эрбиль 15 февраля. В результате обстрела погиб один человек, еще девять получили ранения (один американец). Разведывательная организация SITE Intelligence Group сообщала, что ответственность за нападение взяла на себя группа шиитских боевиков.

17 ноября 2020 года тогдашний и.о. руководителя Пентагона Кристофер Миллер заявлял о выводе части американских войск из Ирака и Афганистана. До 15 января в Ираке и Афганистане останется по 2500 американских военных, отмечал Миллер.

Миссия НАТО в Ираке – учебная и консультативная программа по подготовке сил безопасности республики. В декабре 2020 года министр обороны Украины Андрей Таран сообщал, что Украина планирует присоединиться к миссии НАТО в Ираке, направив двух украинских военных.

