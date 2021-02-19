 

Посольство Китая обвинило эстонскую разведку в распространении фейков

19.02.2021, 0:22, Новости дня
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Посольство Китая в Таллине обвинило департамент внешней разведки Эстонии в распространении фейковых новостей о КНР, в которых страну обвиняют в ослаблении открытого общества в Европе.

В среду был опубликован ежегодный отчет департамента внешней разведки. По оценке департамента, китайская пропаганда начала использовать западные информационные каналы для распространения своих нарративов, а целью пропагандистской деятельности Китая является ослабление открытого общества в Европе, отметил ежегодник.

«Годовой отчет департамента внешней разведки сохранил непрофессионализм, сопоставимый с предыдущими годами, и распространяет лживые новости, вводит общественность в заблуждение по скрытым мотивам и ссылается на источники, которые нельзя комментировать. Китай выражает большое недовольство и решительное противодействие этому», – цитирует РИА «Новости» заявление на сайте китайского посольства.

Посольство Китая посоветовало некоторым эстонцам отказаться от идеологических предрассудков, объективно и справедливо взглянуть на развитие страны и перестать распространять клевету. Как подчеркивается в документе, «Китай не намерен и не заинтересован в угрозе какой-либо стране».

Ранее российская сторона заявила о высылке эстонского дипломата в ответ на объявление персоной нон грата дипломата посольства РФ в Таллине.

В принятом ранее парламентом Эстонии заявлении говорится, что ЕС «должен конструктивно работать со своими крупнейшими партнерами» и разработать эффективную политику санкций против России, чтобы Москва отказалась от «агрессивной внешней политики по отношению к своим соседям».



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