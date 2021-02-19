Марсоход НАСА совершил посадку на Красную планету

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19.02.2021, 0:22, Новости дня
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Американский марсоход Perseverance («Настойчивый») совершил успешную посадку на Красной планете. Специалисты уже получили первый снимок Марса с аппарата.

Трансляция посадки ровера велась на Youtube-канале американского космического агентства НАСА. Касание аппаратом поверхности планеты произошло в 23.55 мск, передает РИА «Новости». 

«Подтверждаем, Perseverance совершил посадку на Марс… Зонд передает сигнал», – говорится в сообщении. В НАСА предупреждали, что вероятность успеха посадки ровера на поверхность Марса составляет 50%.

Диспетчер отметила, что при посадке аппарата планово раскрылся парашют. За несколько минут до этого перед входом в атмосферу Марса специалисты НАСА получили подтверждение, что маршевый двигатель отделился от ровера, согласно графику. Через три минуты после посадки аппарат передал первый черно-белый снимок Марса.

Специалисты ведомства отметили, что для снижения скорости движения аппарата раскрылся его парашют, потом отделится кожух марсохода, предназначенный для его защиты от воздействия высоких температур. На последнем этапе посадки заработали тормозные двигатели посадочного модуля. С него аппарат был спущен на поверхность планеты на тросах, передает ТАСС.

Специалисты НАСА рассчитывают с помощью Perseverance обнаружить следы существования в далеком прошлом жизни на Марсе.

По словам члена-корреспондента Российской академии космонавтики имени Циолковского Андрея Ионина, марсоход Perseverance является проектом с большим прицелом на будущее, нацеленным в том числе на пилотируемые программы на Красной планете. 

Он отметил, что в марсианской атмосфере летать проблематично, поскольку она является крайне разреженной по сравнению с земной. «На поверхности Марса плотность такая, как у нас на высоте порядка 40 км. Как вы понимаете, в земных условиях на высоте 40 км летают только военные самолеты или стратостаты», – добавил эксперт.

В ноябре прошлого года американское Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) опубликовало аудиозапись со звуками во время полета марсохода на Марс.

Миссия Mars 2020 с ровером Perseverance стартовала с Земли в июле прошлого года. Аппарат, пятый марсоход в истории НАСА, оснащен семью научными инструментами. Ровер должен собрать образцы марсианского грунта.



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