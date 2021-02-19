Египет заявил о договоренности с Россией о возобновлении чартеров на курорты

19.02.2021, 0:22, Новости дня

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Россия и Египет договорились о возобновлении полетов в Хургаду и Шарм-эш-Шейх, но точной даты начала полетов еще нет, сообщили в министерстве гражданской авиации Египта.

«Достигнута принципиальная договоренность о возвращении чартеров, но точная дата еще не определена. Необходимы техническое согласование и организация логистики для определения даты первого полета», – приводит ТАСС сообщение министерства.

Официального подтверждения этой информации с российской стороны пока не поступало.

Отмечается, что глава управления гражданской авиации Египта Ашраф Нувейр рассчитывает на возобновление прямых авиаперелетов из РФ в египетские города Хургада и Шарм-эш-Шейх в марте. «Российская авиакомпания Nordwind Airlines подала запрос на начало полетов с 28 марта», – сказал он.

Чартерное сообщение между Россией и курортами Египта прекратилось в 2015 году, после авиакатастрофы самолета Airbus A321 компании «Когалымавиа», исполнявшего рейс Шарм-эш-Шейх – Санкт-Петербург. В результате крушения над Синайским полуостровом погибли 224 человека. ФСБ РФ классифицировала катастрофу как террористический акт. Позже МАК установил факт взрывной декомпрессии во время полета российского A321.

В марте 2020 года СМИ сообщали, что авиакомпания «Когалымавиа», ставшая банкротом после теракта, и турецкий туроператор Prince Group потребовали от Египта 200 млн долларов суде.