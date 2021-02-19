 

В СБУ заявили, что не проводят проверку канала “1+1”

19.02.2021, 0:02, Новости дня
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Сейчас Служба безопасности Украины не проводит проверку канала “1+1”. Об этом спикер СБУ Артем Дегтяренко рассказал в комментарии “Буквам”. 

В опубликованном 18 февраля интервью “РБК-Украина” советник главы Офиса президента Михаил Подоляк сообщил, что СБУ проводит проверку телеканала “1+1”. “Они должны проверить, кто является бенефициаром, какое влияние на управление оказывается, условно говоря, каково влияние на информационную политику с определенным пакетом акций”, – сказал советник главы ОП.

Дегтяренко пояснил, что речь шла о стандартной проверке в рамках лицензии. 

“Насколько мне известно, господин Подоляк имел в виду стандартную проверку, которая проводится в рамках лицензии, которая выдается Нацсоветом по вопросам телерадиовещания. Эта проверка предусматривает обязательное раскрытие любым СМИ своих основных бенефициаров. По состоянию на сейчас СБУ не проводит проверку телеканала “1+1”, – сказал спикер. 

Медиахолдинг заявил, что не располагает информацией о проверке канала.

Телеканал “1+1”, как и “2+2”, ТЕТ, “ПлюсПлюс”, “1+1 International”, “Униан-ТВ” и “Бигуди”, а также информагентство УНИАН, интернет-проект “Главред”, входит в медиахолдинг “1+1 Media”. 

Главный акционер группы “1+1 Media” – украинский бизнесмен Игорь Коломойский, который с 2019 года возглавляет набсовет канала. Также известно, что жена главы политсовета партии “Оппозиционная платформа – За жизнь”, депутата Верховной Рады Виктора Медведчука, телеведущая Оксана Марченко владеет 8,22% акций телеканала “1+1” и 8,17% акций телеканала ТЕТ.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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