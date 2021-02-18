Главы МИД РФ и Мексики обсудили поставки вакцины «Спутник V»

18.02.2021, 21:20, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава МИД Мексики Марсело Луис Эбрард Касаубон в телефонном разговоре обсудили поставки российской вакцины «Спутник V», сообщила пресс-служба российского внешнеполитического ведомства.

«В ходе беседы внимание также было уделено тематике практического взаимодействия по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, в частности поставкам в Мексику российской вакцины «Спутник V», – говорится в сообщении на сайте министерства.

Также Лавров и Касаубон обсудили отношения между двумя государствами и затронули вопросы взаимодействия стран на площадке ООН.

В начале февраля замминистра здравоохранения Мексики Уго Лопес-Гатель сообщил, что российская вакцина от COVID-19 «Спутник V» получила разрешение местного регулятора на ввоз и экстренное использование.

Напомним, Мексика стала первым государством Северной Америки, зарегистрировавшим вакцину «Спутник V».