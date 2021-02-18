 

“Без усов и волос лучше”, ” Не то, что сейчас”. В сети обсуждают образ Цимбалюка с короткой стрижкой

18.02.2021, 20:30, Новости дня
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Украинский актер Тарас Цимбалюк 18 февраля в Instagram разместил серию архивных черно-белых снимков, на которых запечатлен с короткими волосами без усов и бороды, которые носит сейчас.

“2017. Как вам такой образ”, – подписал он публикацию.

“Намного лучше, не то, что сейчас”, – отреагировали подписчики.

“Красавчик. Без усов и волос лучше”, – прокомментировали снимки пользователи сети.

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Публикация от ТАРАС ЦИМБАЛЮК (@taras.tsymbaliuk)

Тарас Цимбалюк родился 16 декабря 1989 года в городе Корсунь-Шевченковский Черкасской области. Актер известен по ролям в фильме “Черный ворон”, сериалах “Крепостная” и “Поймать Кайдаша”. Он также снимался в клипе российской группы “Ленинград”, премьера которого состоялась в декабре 2020 года.

В 2014 году 23-летний Цимбалюк женился, а в 2016-м его брак распался. Имя своей экс-жены артист не называет.

В сентябре 2020 года Цимбалюк в эфире танцевального шоу на “1+1” сделал предложение своей девушке Тине Антоненко, на которое она ответила согласием. 

В январе 2021 года Цимбалюк признался, что они с избранницей еще не думали о покупке свадебных нарядов и не готовы говорить о будущей свадьбе.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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