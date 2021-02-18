Израиль и Сирия обменялись заключенными при посредничестве России

18.02.2021, 20:26, Новости дня

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Состоялся обмен заключенными между Сирией и Израилем, проведенный при посредничестве России, сообщило государственное информационное агентство Сирии SANA.

«В рамках завершения программы обмена заключенными, проведенной при посредничестве РФ, были освобождены из израильских тюрем сирийские заключенные Мухаммад Ахмад Хусейн и Тарек Гадаб аль-Убейдан, они вернулись в свои деревни в провинции Кунейтра», – передает РИА «Новости».

Как отмечает агентство, в среду в рамках обмена также была отпущена на свободу активистка Нахаль аль-Мукит в обмен на израильтянку, по ошибке попавшую на сирийскую территорию в провинции Кунейтра.

Ранее сообщалось, что вторым сирийским заключенным в рамках обмена должен был стать Зияб Кахмуз, однако Клуб палестинских заключенных сообщил, что Кахмуз отказался от освобождения и настаивает на возвращении в родную деревню на оккупированных Израилем Голанских высотах.

В 2019 году представители Израиля передали в Сирию двух освобожденных из заключения сирийцев. Они были амнистированы после возвращения при содействии РФ с сирийской территории останков израильского танкиста Захарии Баумеля.