Новая мутация коронавируса обнаружена в Норвегии

18.02.2021, 20:26, Новости дня

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Новый штамм коронавируса, получивший название В.1.525, который может оказаться заразнее обычного, обнаружен в Норвегии, сообщила в четверг телерадиокомпания NRK со ссылкой главу отдела национальный институт общественного здравоохранения Лине Волд.

«Новый штамм, который имеет общие черты, как с британским, так и с южноафриканским вариантом, обнаружен в Норвегии в среду. Мы пока не знаем, является ли он более заразным, но это вполне вероятно», – приводит РИА «Новости» слова Лине Волд. Отмечается, что известно о примерно 10 случаях заражения штаммом В.1.525 за последние сутки в Норвегии. По словам специалиста, в стране уже обнаружены различные штаммы коронавируса, для которого типично изменяться с течением времени.

При этом в других странах, которые не владеют точной диагностикой штаммов, может быть вообще неизвестно о том, что такой вариант там циркулирует. Норвегия наряду с Великобританией, Данией и Исландией проводит тщательный анализ обнаруженных штаммов, пояснили в институте.

По данным норвежских специалистов, каждый седьмой случай заражения в Осло вызван «британским» штаммом, который распространился по другим коммунам – всего около 700 случаев. Кроме того, известно о 42 случаях «южноафриканского» штамма, и ученые пока не знают, сможет ли вакцина оказаться эффективной против него.

Ранее еврокомиссия приняла план борьбы с новыми штаммами коронавируса. Британские ученые обнаружили еще одну разновидность коронавируса. Новый штамм, получивший название B1525, уже выявлен на территории 10 стран – в Дании, Нигерии, США, Франции, Гане, Австралии, Канаде, Иордании и Испании.

Напомним, в декабре консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Британии подтвердил, что вариант коронавируса, выявленный в стране, распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности. При этом министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок признал, что ситуация с новым вариантом коронавируса вышла из-под контроля властей.