 

Эксперты рассказали, как защитить себя от шантажистов с веб-камерами

18.02.2021, 19:40, Новости дня
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Специалисты из Лаборатории Касперского рассказали о новом для РФ виде киберпреступности. В данном случае злоумышленники пытаются шантажировать своих жертв, угрожая записями с их веб-камер.

Давно всем известно, что хакеры могут подключиться к видеокамере чужого электронного устройства. Многие пользователи очень опасаются этого. И вот представьте, что по электронной почте к ним приходит письмо, в котором шантажисты требуют денег, угрожая, что опубликуют в сети записи о том, как они просматривают запрещенные сайты.

Скорее всего, никаких записей у них нет, утверждают специалисты по кибербезопасности. Мошенники обычно делают массовые рассылки, рассчитывая, что некоторый процент получателей электронных писем «клюнет» на их уловку.



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