 

Кислица рассказал, при каких условиях на Донбассе могут появиться миротворцы ООН

18.02.2021, 18:42, Новости дня
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Международная администрация ООН по поддержанию мира может появиться на временно оккупированных территориях на Донбассе только после заключения мирного договора между Украиной и РФ. Об этом в интервью LB.UA заявил постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица.

“Во-первых, сейчас нет практической дискуссии в Нью-Йорке по развертыванию миссии. Во-вторых, на сегодняшний день остается действующим обращение Украины к ООН с просьбой рассмотреть возможность развертывания миссии по поддержанию мира, которое было направлено в секретариат Совбеза”, – отметил Кислица.

По его словам, окончательно решение по поводу введения в ОРДЛО миротворцев ООН будет принимать Верховная Рада.

“Возможно все, в том числе введение международной администрации. Однако для этого должны быть прописаны четкие условия прекращения войны между РФ и Украиной. Последовательность такова: стороны конфликта достигают мирного соглашения. Ее поддерживает ООН, после чего едет миссия, которая в сотрудничестве со сторонами конфликта, а главное – в сотрудничестве со страной-сувереном, изучает, какой под это мирное соглашение лучше всего подходит формат. Глава миссии докладывает Совбезу. Далее вместе с Украиной разрабатывается мандат, и соглашение попадает в Верховную Раду по инициативе правительства и президента”, – уточнил Кислица.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Представители Украины, России, США, Германии и Франции ведут переговоры о размещении миротворцев ООН на Донбассе с сентября 2017 года. Киев настаивает на том, что миротворцы должны присутствовать на всей территории Донбасса, в том числе на неконтролируемом участке украинско-российской границы. Москва согласна на размещение миссии ООН только на линии соприкосновения.

Вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников говорил в сентябре прошлого года, что вопрос введения на Донбасс международных миротворцев еще не снят.

В июле 2020 года Резников заявил, что Украина работает над размещением на Донбассе миротворцев ОБСЕ.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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