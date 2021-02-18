 

Зеленский считает диджитализацию инструментом борьбы с коррупцией: Компьютер взятки не берет

18.02.2021, 18:42, Новости дня
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Президент Украины Владимир Зеленский поддерживает стратегию цифровой трансформации Украины, она помогает бороть коррупцию. Об этом глава государства заявил 18 февраля, сообщает Офис президента Украины.

“Мы – первая страна в мире с цифровыми паспортами и четвертая в Европе с цифровым водительским удостоверением. Цифровизация – это прямая и самая лучшая борьба с коррупцией. Компьютер взятки не берет. Диджитализация – это борьба с коррупцией, уменьшение общения граждан с чиновниками, упрощение процедур, и за ней – будущее”, – сказал президент.

В четверг вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров презентовал 94 проекты цифровой трансформации в сферах образования, здравоохранения, юстиции, экономики и торговли, энергетики, а также инфраструктуры.

“Впервые в истории Украины государство переходит на системный проектный подход. Такая мощная структура поможет трансформировать Украину на всех уровнях – от общенационального до местного. И позволит уже через несколько лет войти в ТОП-20 цифровых государств мира”, – заявил Федоров.

Среди проектов цифровой трансформации на следующие три года: е-нотариат, е-имущество, е-градостроительство, е-школа, е-соцзащита, е-миграция, е-больница, е-разрешение.

Видео презентации проектов опубликовано на Facebook странице Минцифры.

https://www.facebook.com/mintsyfra/videos/222218986251140/

Мобильное приложение “Дія” запустили 6 февраля 2020 года. Изначально в нем были доступны водительские права и свидетельство о регистрации транспортного средства.

Цифровые паспорта в Украине (заграничный биометрический и внутренний паспорта в виде ID-карты) доступны в приложении “Дія” с апреля 2020 года. В октябре приложение получило обновление – кроме прочего, в нем теперь есть свидетельство о рождении ребенка и возможность уплатить штраф за нарушение правил дорожного движения.

4 февраля 2021 года Верховная Рада в первом чтении поддержала законопроект №4355, который на юридическом уровне приравнивает цифровые паспорта к бумажным. Пока закон не принят окончательно, пользование цифровыми паспортами регулирует постановление правительства, сообщал Федоров. 

Ожидается, что в 2021 году в приложении появится возможность получения цифровой подписи, изменения места регистрации онлайн, автоматической регистрация бизнеса и электронный больничный.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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