 

Россия выдала почти 640 тыс. паспортов жителям оккупированных районов Донбасса

18.02.2021, 18:42, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

639 тыс. жителей оккупированных районов Донбасса получили гражданство РФ по упрощенной схеме. Об этом заявил начальник ГУ МВД России по Ростовской области Олег Агарков, пишет “Интерфакс”.

В 2020 году Россия, по официальным данным, предоставила свое гражданство  409 550 гражданам Украины. Восточная правозащитная группа со ссылкой на источники в “миграционной службе” оккупационных администраций сообщала в январе, что они выдали жителям ОРДЛО более 440 тыс. российских паспортов. 

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины (ВСУ) с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

1 мая 2019 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о введении упрощенного порядка получения российского гражданства для жителей ОРДЛО; 17 июля – указ об упрощенном получении российского гражданства для всех жителей Донецкой и Луганской областей Украины. В Министерстве иностранных дел Украины назвали указ “юридически ничтожным” и не изменяющим принадлежность жителей оккупированных Россией территорий Донбасса к украинскому гражданству.

В 2020 году российские СМИ сообщили, что Россия стала чаще выдавать свои паспорта, при этом большинство новых граждан – украинцы. С начала 2016 года российское гражданство получили 676,8 тыс. украинцев, они составляют 46,6% от общего числа получателей российских паспортов. 

Вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территории Алексей Резников заявил, что Украина не имеет претензий к жителям Крыма и Донбасса, которые получили российские паспорта, так как “они являются заложниками, это их способ выживания там”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.10 / Армения предупредила о возможной вспышке чумы в Карабахе

04.09 / Израиль захотел наладить дипломатические отношения с Косово

31.10 / Думаю, НАТО защитит Украину в случае интервенции – экс-представитель Альянса в РФ

04.02 / Польский эксперт – интуиция подсказывает, что «Северный поток — 2» достроят

19.12 / Рогозин пообещал «вылечить» проблемы МКС

19.08 / Белый дом и демократы не могут договориться об ограниченном пакете экономической помощи

17.11 / Страны БРИКС поблагодарили борющихся с коронавирусом медиков

28.09 / Экономика: Путешествия по РФ стали еще выгодней

29.01 / Biznes Alert – Германия хочет убедить Польшу в правильности «газовой дружбы» с Россией

05.12 / Современная украинская армия была построена благодаря волонтерам – Зеленский

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска