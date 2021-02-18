Россия выдала почти 640 тыс. паспортов жителям оккупированных районов Донбасса

18.02.2021, 18:42, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

639 тыс. жителей оккупированных районов Донбасса получили гражданство РФ по упрощенной схеме. Об этом заявил начальник ГУ МВД России по Ростовской области Олег Агарков, пишет “Интерфакс”.

В 2020 году Россия, по официальным данным, предоставила свое гражданство 409 550 гражданам Украины. Восточная правозащитная группа со ссылкой на источники в “миграционной службе” оккупационных администраций сообщала в январе, что они выдали жителям ОРДЛО более 440 тыс. российских паспортов.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины (ВСУ) с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

1 мая 2019 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о введении упрощенного порядка получения российского гражданства для жителей ОРДЛО; 17 июля – указ об упрощенном получении российского гражданства для всех жителей Донецкой и Луганской областей Украины. В Министерстве иностранных дел Украины назвали указ “юридически ничтожным” и не изменяющим принадлежность жителей оккупированных Россией территорий Донбасса к украинскому гражданству.

В 2020 году российские СМИ сообщили, что Россия стала чаще выдавать свои паспорта, при этом большинство новых граждан – украинцы. С начала 2016 года российское гражданство получили 676,8 тыс. украинцев, они составляют 46,6% от общего числа получателей российских паспортов.

Вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территории Алексей Резников заявил, что Украина не имеет претензий к жителям Крыма и Донбасса, которые получили российские паспорта, так как “они являются заложниками, это их способ выживания там”.

—