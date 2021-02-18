 

Бывший топ-менеджер «Ростелекома» не признал вину в получении взятки

18.02.2021, 18:38, Новости дня
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Бывшему топ-менеджеру «Ростелекома» Андрею Левакову инкриминируют получение взятки в размере 5 млн рублей, сам он вину отрицает, сообщил источник в правоохранительных органах.

«Леваков обвиняется в злоупотреблении в сфере закупок в компании «Ростелеком». Следствие инкриминирует ему получение взятки в размере 5 млн рублей. Вину он категорически отрицает», – передает ТАСС со ссылкой на источник.

Левакову предъявлено обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ «Получение взятки в особо крупном размере. В «Ростелеком» уточнили, что расследование в отношении Левакова связано с фактами злоупотреблений в сфере закупок. Басманный суд Москвы отправил его в СИЗО до 17 апреля.



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