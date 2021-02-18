 

Без прививки нет работы. В Ватикане за отказ от вакцинации от COVID-19 начнут увольнять

18.02.2021, 17:48, Новости дня
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В Ватикане будут увольнять работников, которые без уважительных причин откажутся от вакцинации от COVID-19. Об этом пишет Reuters со ссылкой на указ от 8 февраля кардинала Джузеппе Бертелло.

Вакцинация является “ответственным выбором” из-за риска причинения вреда другим людям, говорится в нем.

Те, кто откажется сделать прививку против коронавируса без достаточных оснований, подпадут под действие специального положения закона о правах и обязанностях сотрудников. Согласно нему, сотрудники, отказывающиеся от “предупредительных мер”, могут подвергнуться “разной степени последствий, которые могут привести к увольнению”.

Кто не сможет пройти вакцинацию по состоянию здоровья предоставят другую должность – там, где они будут контактировать с меньшим количеством людей. Даже если новая должность будет иметь более низкий статус – зарплата останется прежней.

Ватикан является самым маленьким государстве в мире, занимает 108 акров земли (около 44 га). Большинство работников проживают в Италии.

Вакцинация от COVID-19 в Ватикане началась в январе, 84-летний папа Франциск был одним из первых, кто получил укол против коронавируса. По информации La Nacion со ссылкой на источники, понтифику сделали прививку вакциной американской компании Pfizer, разработанной совместно с немецкой BioNTech.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В Ватикане зарегистрировано менее 30 случаев коронавируса, сообщает Reuters. Большинство из них – среди швейцарской гвардии, члены которой проживают в коммунальной казарме.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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