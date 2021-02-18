В МИД назвали недопустимым затягивание депортации бывшего эсэсовца из Канады

18.02.2021, 17:44, Новости дня

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Использование юридических уловок с целью очередного затягивания депортации из Канады нацистского преступника Гельмута Оберлендера недопустимо, сообщила представитель МИД РФ Мария Захарова.

«В очередной раз затягивается судебное слушание по делу о депортации проживающего в Канаде нацистского преступника Гельмута Оберлендера… Считаем использование юридических уловок с целью затягивания судебного разбирательства Оберлендера абсолютно недопустимым», – цитирует РИА «Новости» Захарову.

В Канаде приостановили процедуру депортации бывшего эсэсовца Гельмута Оберлендера, обвиняемого в РФ в убийствах мирных жителей в СССР во время Великой Отечественной войны. Как сообщила РИА Новости представитель ведомства Анна Пейп, рассмотрение вопроса о депортации Оберлендера отложено как минимум до 19 марта.

В декабре российское посольство в Оттаве заявило, что влиятельные заступники Оберлендера пытаются затормозить лишение его канадского гражданства.

Напомним, Канада всячески затягивает процесс депортации одного из последних нацистских преступников – бывшего переводчика зондеркоманды СС Гельмута Оберлендера. Следственный комитет РФ по архивным материалам возбудил уголовное дело об убийстве более 30 тыс. жителей Ростовской области эсэсовцами в 1942–1943 годах, когда выяснилась судьба одного из семи бежавших из СССР переводчиков зондеркоманды – Оберлендера. В архивных документах управления ФСБ по Краснодарскому краю подтверждается, что Оберлендер участвовал и в других казнях. Оберлендера лишили гражданства Канады.