В Москве отреагировали на новую стратегию НАТО по сдерживании России

18.02.2021, 17:44, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Россия сделает все необходимое для обеспечения собственных интересов в случае принятия НАТО новой стратегии, сообщил замглавы МИД Александр Грушко.

«Ничего неожиданного не произошло. Что касается России, то [Североатлантический] альянс пытается по-прежнему демонизировать Россию, использовать фактор мифической российской угрозы для сплочения его рядов», – сообщил Грушко РИА «Новости».

НАТО только собирается разрабатывать новую стратегию, добавил дипломат. «Если судить по заявлению генерального секретаря (Столтенберга), решение о разработке этой новой стратегии вместо той, которая была принята в 2010 году, должны принять главы государств и правительств членов НАТО на своем саммите», – сказал он.

«Мы предпримем все необходимые дополнительные меры для того, чтобы надежно обеспечить наши законные интересы обороны и безопасности», – отметил Грушко.

Напомним, новая стратегическая концепция Североатлантического альянса, которая должна быть принята на саммите в 2021 году, будет нацелена на сдерживание Китая и России. США назвали Россию угрозой для всех стран НАТО.

Глава Пентагона Ллойд Остин отмечал, что страны НАТО должны поддерживать расходы на оборону, чтобы оказывать противодействие РФ и Китаю.