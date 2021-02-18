 

Ученые подтвердили, что можно создавать улучшенные антитела против рака

18.02.2021, 16:04, Новости дня
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Недавно результат исследования, который поможет в борьбе с раком был опубликован в Proceedings of the National Academy of Sciences. Ученые выяснили, что фосфогистидин является нестабильной молекулой, которая играет несущую роль в прогрессировании раковой опухоли.

На сегодняшний день практикуется более продвинутое изучение фосфогистидина, которое поможет исследовать его молекулярный состав и оценивать развитие раковой опухоли. На основании этого исследователи смогут создать эффективные антитела для борьбы со злокачественной болезнью.

Благодаря методу кристаллизации удалось узнать, как контактируют между собой фосфогистидин и аминокислоты.



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