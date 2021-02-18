Читатели польского издания захотели вакцинироваться «Спутник V»

18.02.2021, 15:56, Новости дня

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Читатели польского интернет-портала Interia выступили за использование российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в Польше.

Пользователи раскритиковали позицию Варшавы за отказ разделять политику и сферу общественного здоровья и призвали договориться с Россией, передает РИА «Новости».

«Верх глупости жаловаться на отсутствие вакцин, а при этом не пользоваться российской. А может, договориться с Москвой, производить «Спутник» в Польше и экспортировать его в другие страны?» – задался вопросом один из читателей СМИ.

«Не исключено, что «Спутник V» попадет в Польшу, но только окружным путем, через Германию. Мы будем покупать вакцину у немцев, как российский газ», – добавил другой.

Один из пользователей обвинил Польшу в чрезмерной русофобии и готовности властей обречь граждан на болезнь и смерть, только бы не покупать «русские вакцины».

«Российская прививка не для поляков. Даже если бы она была абсолютно безопасной и на 100% эффективной, Польша ее бы не купила. Во-первых, ей не позволит гордость, во-вторых, вот уже 30 лет официальная идеология предписывает нам ненавидеть Россию», – написал еще один читатель.

Также некоторые отметили, что если бы после вакцинации «Спутником V» проявлялись какие-либо побочные действия или были бы выявлены случаи летального исхода, то эта информация уже была бы озвучена.

«Отсутствие плохих новостей об этой вакцине убеждает меня в том, что она хорошая», – отметил комментатор.

Ранее стало известно где больше всего доверяют российской вакцине от COVID-19.

Летом 2020 года президент РФ Владимир Путин объявил о регистрации в стране первой вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году. По данным разработчика препарата – центра им. Гамалеи эффективность вакцины составила 91,4%, против тяжелых случаев заболевания – 100%.