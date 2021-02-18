Миронов предложил разрешить Роскомнадзору блокировать ресурсы с трэш-стримами

18.02.2021, 15:56, Новости дня

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Роскомнадзор необходимо наделить полномочиями по блокировке ресурсов с треш-стримами, с соответствующей инициативой выступил лидер «Справедливой России» в Госдуме Сергей Миронов.

«Жертв трэш-стримов становится все больше! Закон об их регулировании будет принят лишь к лету. Сколько еще за это время умрет и пострадает людей? До принятия закона нужно дать Роскомнадзору права по блокировке ресурсов с трэш-стримами», – сообщил Миронов в Twitter.

Ранее с похожей инициативой выступил сенатор Александр Башкин. Он предложил ввести законодательную норму о возможности внесудебной блокировки сайта, если на нем ведется трэш-стрим.

Обсуждение наказания для треш-стримеров проходит в Совете Федерации после стрима видеоблогера Reeflay 2 декабря 2020 года, в ходе которого выяснилось, что девушка, находившаяся в кадре, умерла. Не выключая трансляции, молодой человек вызвал врачей и полицию. Бригада скорой помощи констатировала смерть. После обсуждения этого инцидента сенаторы заявили, что планируют разработать законодательную инициативу, запрещающую трэш-стримы.