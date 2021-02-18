 

Путин и Эрдоган обсудили производство российских вакцин в Турции

18.02.2021, 15:56, Новости дня
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Президенты РФ и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган в четверг провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили возможные поставки в Турцию российских вакцин от коронавируса, сообщила пресс-служба Кремля.

Главы государств также обсудили возможную организацию российских препаратов от COVID-19 в Турции, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу.

Ранее посол РФ в Анкаре Алексей Ерхов отмечал, что Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) продолжает переговоры с турецкими партнерами о совместном производстве вакцины «Спутник V».

В январе сообщалось, что Российский фонд прямых инвестиций подписал соглашение с ведущим турецким производителем фармацевтической продукции о производстве в Турции вакцины от коронавируса «Спутник V».



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