Путин и Эрдоган обсудили производство российских вакцин в Турции

18.02.2021, 15:56, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Президенты РФ и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган в четверг провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили возможные поставки в Турцию российских вакцин от коронавируса, сообщила пресс-служба Кремля.

Главы государств также обсудили возможную организацию российских препаратов от COVID-19 в Турции, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу.

Ранее посол РФ в Анкаре Алексей Ерхов отмечал, что Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) продолжает переговоры с турецкими партнерами о совместном производстве вакцины «Спутник V».

В январе сообщалось, что Российский фонд прямых инвестиций подписал соглашение с ведущим турецким производителем фармацевтической продукции о производстве в Турции вакцины от коронавируса «Спутник V».