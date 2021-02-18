 

Венедиктова: Делом “Роттердам плюс” должен заниматься новый глава САП

18.02.2021, 15:06, Новости дня
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Делом “Роттердам плюс” должен заниматься новый глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), который просмотрит все материалы и поймет, как правильно действовать дальше. Об этом сообщила генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова 18 февраля во время отчета в Верховной Раде, передает корреспондент издания “ГОРДОН”.

“Этим делом должен заниматься новый глава САП, который сможет просмотреть материалы, просмотреть процессуальные решения всех и понять, как правильно действовать, как правильно формировать группу. Потому что Высший антикоррупционный суд (ВАКС) дважды ответил на вопросы, насколько можно изменять группу и насколько нельзя. И ВАКС в этом определился”, ‒ сказала Венедиктова. 

При этом генпрокурор заявила о нежелании нести ответственность за будущие вердикты суда в деле “Роттердам плюс”.

“Это дело исключительно антикоррупционной инфраструктуры. Я считаю так”, – подчеркнула Венедиктова. 

САП сообщила 28 августа 2020 года о закрытии дела “Роттердам плюс” в части, касающейся подозреваемых, из-за отсутствия достоверных и исчерпывающих доказательств нанесения ущерба. 8 августа истекал срок проведения расследования, которое длится три с половиной года, с марта 2017-го. Согласно Уголовному процессуальному кодексу, до 8 августа 2020 года Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) обязано было завершить расследование, а САП – передать дело в суд или закрыть в связи с отсутствием состава преступления. ВАКС поддержал это решение.

НАБУ 27 октября сообщило о возобновлении дела.

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда 18 ноября прекратила все производства по оспариванию решения прокуратуры закрыть дело “Роттердам плюс” из-за отсутствия состава преступления. Антимонопольный комитет Украины также закрыл расследование в отношении формулы “Роттердам плюс” в связи с отсутствием нарушений.

21 января 2021 года Специализированная антикоррупционная прокуратура повторно закрыла дело “Роттердам плюс” из-за отсутствия в нем состава преступления.

27 января о возобновлении этого дела сообщило НАБУ. Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова, комментируя этот факт, напомнила, что Высший антикоррупционный суд уже дважды согласился с решением процессуального руководителя по этому делу Виталия Пономаренко о закрытии производства.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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