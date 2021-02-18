Епархия ответила на обвинения бывшего схиигумена Сергия

18.02.2021, 15:02, Новости дня

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Заявления бывшего схиигумена Сергия (Романова) о взятке в миллионы долларов голословны и недоказуемы, сообщил секретарь епархиального совета игумен Вениамин.

«Судя по тому, какие астрономические суммы называет Романов, когда говорит о деньгах, которыми распоряжался, его отказ от регистрации монастыря в качестве отдельного юридического лица, имеющего банковские счета, проводящего безналичные расчеты, ведущего официальную бухгалтерию, подающего отчеты об использовании целевых поступлений, не выглядит таким уж однозначно чистым, духовным и героическим поступком. Естественно, факты передачи митрополиту Кириллу «миллионов долларов» голословны и недоказуемы», – сообщил игумен РИА «Новости».

По его мнению, странно выглядит позиция адвокатов, которые позволили своему подопечному «оговорить себя» и заявить о взятках. Вениамин отметил, что слова бывшего схиигумена об отказе от церковной и государственной политике являются первым признаком его «покаяния и вразумления».

Ранее адвокаты Сергия распространили его заявление, в котором тот утверждает, что ему пришлось заплатить «несколько миллионов долларов», чтобы основанный им монастырь не получил ИНН, так как реквизиты на обитель противоречат благословениям его духовного отца.

Бывший схиигумен был задержан для дачи показаний. Романов проклял тех, кто закрывает храмы во время коронавируса. Его лишили права проповедовать и публично высказываться. Позднее его лишили сана. Это решение было утверждено патриархом Московским и всея Руси Кириллом. Настоятельница Среднеуральского женского монастыря монахиня Варвара вместе сестрами покинула обитель, отказавшись разделить позицию Романова.