 

В Украине создают мобильные психиатрические бригады – Минздрав

18.02.2021, 11:30, Новости дня
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В Украине создаются мобильные психиатрические бригады, сообщила на брифинге 18 февраля заместитель министра здравоохранения Ирина Микичак. Об этом сообщает корреспондент издания “ГОРДОН”.

“В 2021 году в рамках программы медицинских гарантий внедряется новый пакет помощи, который будет ориентирован на оказание поддержки людям с расстройствами психического здоровья в амбулаторных условиях. Это мобильные психиатрические бригады. Таким образом мы сможем приближать помощь лицам, у которых проблемы с психическим здоровьем, собственно, в общине на амбулаторном звене”, – сказала Микичак.

По ее словам, в Украине уже формируется “лидерская среда”, которая поможет изменять подходы к предоставлению психиатрической помощи.

В августе 2020 года министр здравоохранения Максим Степанов говорил, что в стране 22 тыс. больных хроническими психическими заболеваниями.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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