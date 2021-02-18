В 2020 году банки уменьшили количество отделений и продолжили увольнять сотрудников — Нацбанк Украины

18.02.2021, 10:36, Новости дня

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В 2020 году в Украине количество отделений банков уменьшилось на 868, а банкоматов – на 1177. Об этом сообщается в обзоре банковского сектора, который Нацбанк опубликовал 17 февраля.

“В IV квартале государственные и иностранные банки закрыли 205 филиалов. Больше всего – Ощадбанк (94). Больше всего филиалов (семь) открыл Укргазбанк. В 2020 году количество отделений банков уменьшилось на 868 единиц, больше всего – в Днепропетровской области (71)”, – сообщается в обзоре НБУ.

В IV квартале банки также продолжили увольнять сотрудников. За год их количество уменьшилось на 5 тыс. человек. Больше всего увольнений зафиксировали в иностранных банках в Украине.

При этом количество активных платежных карт стремительно росло последние два квартала 2020 года. Лидерами в октябре – декабре были частные банки.

“Прирост количества POS-терминалов в IV кварталы состоялся благодаря ПриватБанка (+7,4 тыс.) И другим госбанкам (+3.6 тыс. терминалов)”, – отметили в обзоре.

Количество банкоматов постоянно сокращается. В 2020 году банки изъяли из своей сети 1175 банкоматов, добавили в НБУ.

В Нацбанке прогнозируют, что в 2021 году украинская экономика “почти наверстает потери от коронакризиса”. По данным регулятора, ВВП вырастет на 4,2% и продолжит расти стремительными темпами – около 4% в 2022–2023 годах.

В январе Всемирный банк улучшил прогноз роста ВВП Украины в 2021 году. По мнению аналитиков банка, в 2021 году экономика Украины вырастет на 3%, в 2022-м – на 3,1%.

По оценкам Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства, падение ВВП Украины по итогам I квартала 2021 года может достичь 3%.

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