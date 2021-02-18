 

В Киевской области отстранили директора лицея, ученица которого скончалась после передозировки таблетками

18.02.2021, 10:36, Новости дня
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В Боярке Киевской области в связи со смертью учащейся академического лицея отстранили его директора Светлану Сушко. Об этом 17 февраля сообщил в Facebook мэр города Александр Зарубин.

“Городской совет с целью предоставления надлежащей правовой оценки действиям администрации учреждения о возможном ненадлежащем исполнении должностных обязанностей, проводит ряд мероприятий”, – написал он.

Мэр опубликовал распоряжение, согласно которому поручено, в частности, провести служебное расследование относительно действий Сушко. Ее отстранили на время изучения ситуации, “начиная с 18 февраля без сохранения заработной платы”.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1782669625247085&id=100005121947232

16 февраля две ученицы лицея “Гармония” в Боярке отравились после того, как выпили по 40 таблеток “Дротаверина”. 13-летняя школьница умерла, а 12-летняя – находится в больнице, ее жизни ничего не угрожает. В полиции сообщили, что на такой поступок детей сподвигло видео в TikTok.

В прокуратуре отметили, что лицеистки не были склонны к самоубийству.

“Дротаверин” является аналогом препарата “Но-шпа” и отпускается без рецепта.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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