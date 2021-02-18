Компания Kia получила патент в РФ на кроссовер Sorento

18.02.2021, 9:28, Новости дня

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Известная южнокорейская марка Kia запатентовала на российском рынке новый кроссовер под названием Sorento.

Автомобиль официально представили на отечественном рынке осенью минувшего года. Предложенный экземпляр отличается более дорогими материалами отделки. Под капотом паркетника Sorento применили 2,2-литровый бензиновый агрегат, который выдает 180 л.с. мощности. В продажу запустят дизельный экземпляр с мотором на 2,5 литра при помощи 199 л.с.

Кроссовер появится у дилеров с автоматической коробкой передач, а также клиенты смогут выбрать Sorento с передним или полным приводом. Ориентировочная стоимость кроссовера составляет 2,3 миллиона рублей в стандартном исполнении.