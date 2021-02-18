 

Гривна продолжает дорожать относительно евро

18.02.2021, 7:56, Новости дня
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Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к иностранным валютам на 18 февраля.

Гривна к доллару подешевела на семь копеек: с 27,83 грн/$ до 27,90 грн/$.

Курс украинской валюты к евро вырос на 13 копеек – с 33,77 грн/€ до 33,64 грн/€. Валюта Евросоюза падала в цене и накануне.

К российскому рублю гривна осталась на уровне 3,78 грн за 10 руб.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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