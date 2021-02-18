Минобороны поставило задачу запустить третью тяжелую «Ангару» со спутником
18.02.2021, 7:34,
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В 2021 году тяжелую ракету-носитель «Ангара-А5» могут впервые запустить с космическим аппаратом на борту, а не с макетом спутника, сообщил гендиректор Государственного космического научно-производственного центра имени Хруничева Алексей Варочко.
По его словам, Минобороны «поставило задачу обеспечить третий пуск с полезной нагрузкой». Варочко отметил, что «придется хорошенько поработать, в том числе со страховыми компаниями». Пока не решили, какой именно космический аппарат запустят на «Ангаре», передает РИА «Новости».
Напомним, второй испытательный пуск тяжелой «Ангары-А5» с габаритно-массовым макетом полезной нагрузки состоялся 14 декабря.
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